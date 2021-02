Papa riceve in Vaticano dirigenti e calciatori Sampdoria

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano i dirigenti e i calciatori della Sampdoria. L'udienza si è svolta nella Sala Clementina del Palazzo apostolico vaticano. E' durato circa 20 minuti l'incontro: il presidente Massimo Ferrero, che ha organizzato direttamente l'udienza grazie ai buoni rapporti con le istituzioni vaticane, e il tecnico Claudio Ranieri hanno ringraziato il Santo Padre a nome di tutta la dirigenza e i giocatori. Papa Francesco ha ricordato in un breve discorso anche alcuni valori fondamentali dello sport: "Bisogna giocare sempre da squadra" e "non perdere mai l'amore per il calcio, come quando si era bambini". Al Santo Padre è stata consegnata una maglia della squadra e un gagliardetto commemorativo dell'incontro. I calciatori sono stati salutati uno per uno e hanno fatto una foto tutti insieme con il Santo Padre, il patron Ferrero, la signora Manuela e i figli Rocco e Oscar. (ANSA).