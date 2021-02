Altaroma, innovazione tecnologica e artigianato 2.0

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Dall'innovazione tecnologica può nascere l'artigiano 2.0, quello sostenibile e di qualità, che ad esempio trasforma gli scarti della spremuta d'arancia in fibre naturali, utilizzabili nel fashion e in altri settori. Ma una piattaforma digitale può aiutare anche il piccolo artigiano che non ha confidenza con computer e tecnologie ad esporre in una vetrina online i suoi migliori prodotti, per poi venderli in Italia e all'estero. Le nuove tecnologie si spingono anche oltre, fino a portare in scena il reggiseno su misura, quello perfetto per la propria silhouette, che sembra soddisfare molte donne italiane alle prese con reggiseni sbagliati nell'80% dei casi. E' questo il senso del tema di riflessione del talk del secondo giorno dell'edizione digitale di Altaroma, in programma fino a domani, sabato 20 febbraio, e in onda, con sfilate e altri eventi trasmessi dallo Studio 12 di Cinecittà, sulla piattaforma digitale di Altaroma. Titolo del talk "Dall'artigiano all'artigiano 2.0 - qualità e innovazione come sinergia per il futuro". I protagonisti, intervistati dalla giornalista Chara Beghelli (Sole 24Ore), sono Marco Credendino, co-founder e ceo di Artemest; Martina Capriotti co-founder di Mirta; Roberto Ferrari founder Design Italy; Enrica Arena founder e ceo di Orange Fiber; Chiara Marconi co founder e ceo di Chitè; Chiara Salvioli founder Pommes de Claire. (ANSA).