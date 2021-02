Vaccini: nel Lazio verso 315mila dosi somministrate

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Oggi andiamo verso quota 315mila dosi somministrate nel Lazio e sono oltre 118 mila le persone che hanno ricevuto i richiami. Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni". E' quanto fa sapere l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

"Superata la quota 65 mila vaccinazioni a over 80, siamo la regione che ha vaccinato piu' anziani. Ad oggi - prosegue - hanno effettuato la prenotazione circa 290 mila anziani. Sul sito salutelazio.it e' possibile trovare il contatore in tempo reale del numero delle prenotazioni effettuate per gli over 80.

tutte le info e le faq sul sito salutelazio.it". (ANSA).