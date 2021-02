Vaccini: Lazio, finora già prenotati oltre 23mila prof

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Alle ore 18 sono già oltre 23 mila le prenotazioni per la vaccinazione anti Covid-19 del personale scolastico e delle università, docente e non docente (non studenti) già effettuate nel Lazio". Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

Per la prenotazione occorre avere con sé la tessera sanitaria. La prenotazione e' scaglionata per fasce di età tenendo conto della novita' dell'autorizzazione di Aifa fino a 65 anni e in attesa dell'atto ufficiale del ministero. Pertanto il nuovo calendario sara': 45-55 anni da oggi 18 febbraio; 56-65 anni dal 22 febbraio; 35-44 anni parte dal 24 di febbraio e infine gli under 34 anni dal 26 febbraio. Questa modalità non riguarda gli studenti (over 18). Le somministrazioni partiranno il 22 febbraio. (ANSA).