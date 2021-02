Roma: emergenza difesa, out anche Ibanez e Cristante

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Emergenza totale in casa Roma per la partita di domenica contro il Benevento. La gara con il Braga ha visto uscire prima del dovuto Ibanez e Cristante. Il primo per un fastidio muscolare al flessore destro, mentre il secondo per una lombalgia. Gli esami delle prossime ore serviranno a valutare i tempi di recupero, ma vanno verso il forfait in campionato. Restano ai box anche Smalling e Kumbulla. (ANSA).