Vaccini: Stazione Termini hub, da domani prenotazioni prof

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Anche i locali della Stazione Termini ospiteranno un hub vaccinale dopo i siti della Nuvola di Fuksas, dell'aeroporto di Fiumicino, e dell'Auditorium parco della musica. Il Lazio in vista della fase massiccia della vaccinazione individua nuovi hub.

Da domani partono le prenotazioni online degli operatori delle scuole e delle Università e dei servizi per l'infanzia. La prenotazione sarà scaglionata per fasce di età secondo il calendario: 45-55 anni dal 18 di febbraio; 35-44 anni dal 22 febbraio; under 34 anni dal 26 febbraio. Il vaccino è quello di Astrazeneca e verrà prenotata sia la prima che la seconda somministrazione. Questa modalità non riguarda gli studenti (over 18).

Oggi è stata superata la quota delle 305 mila dosi somministrate e sono oltre 117 mila le persone che hanno ricevuto i richiami.

Superata la quota 60 mila vaccinazioni a over 80: il Lazio è la Regione che ha vaccinato piu' anziani. ad oggi hanno effettuato la prenotazione 266 mila anziani (sono state eseguite gia' 3 mila somministrazioni a domicilio). (ANSA).