Romaison, dopo la mostra all'Ara Pacis va online

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Roma è una maison straordinaria di archivi e produzioni dei laboratori di costume. Per questo, dopo la mostra "fisica" all'Ara Pacis dello scorso autunno, dal 18 febbraio, torna con una programmazione online "Romaison", progetto dedicato al rapporto tra moda e costume, che ha trovato la sua sede naturale nella capitale. Sui profili Instagram e Facebook si alternerà un palinsesto di podcast, video interviste e talk in diretta, che aiuterà a scoprire, attraverso contenuti inediti, le straordinarie produzioni e gli atelier che lavorano da sempre per lo spettacolo e per la moda. Primo appuntamento sarà il 18 febbraio con le Sorelle Fontana. (ANSA).