Roma: Raggi a Franceschini, stop a ticket musei per romani

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "La richiesta che farei a Franceschini è di togliere il biglietto di ingresso a musei, mostre e parchi archeologici. L'accesso dovrebbe essere senza limiti, almeno per i romani. Questo non per banalizzare i musei, ma per attirare le persone a passare il tempo libero all'interno del musei". Lo dice la sindaca di Roma Virginia Raggi in una diretta su Twitch.