Inchiesta mascherine: otto le persone indagate

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Sono otto le persone indagate dalla Procura di Roma nell'inchiesta relativa alle maxi commesse di mascherine comprate dalla Cina durante la prima fase della pandemia Covid. Il dato emerge dal decreto di sequestro preventivo urgente emesso oggi dalla Procura ed eseguito in contemporanea con quello del gip. Nel registro degli indagati figurano l'imprenditore Andrea Vincenzo Tommasi, a capo di una della società coinvolte nell'indagine, il giornalista, ora in aspettativa, Mario Benotti, Antonella Appulo, Daniela Guarnieri, Jorge Edisson Solis San Andrea, Daniele Guidi, Georges Fares Khozouzam e Dayanna Andreina Solis Cedeno. Da quanto emerso dalle indagini "risulta evidente che la struttura commissariale e il Commissario Arcuri, estranei alle indagini, sono stati oggetto di illecite strumentalizzazioni da parte degli indagati". E' quanto afferma la struttura del commissario in merito all'indagine della procura di Roma sottolineando che gli uffici continueranno "a fornire la più ampia collaborazione agli investigatori" e che è già stato chiesto ai legali di "valutare la costituzione di parte civile in giudizio per ottenere il risarcimento del danno" in quanto parte offesa". (ANSA).