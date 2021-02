Vaccino:Lazio, da giovedì dosi a under55 polizia locale Roma

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Stamani, in raccordo con il Prefetto di Roma e il Comandante del Corpo di Polizia di Roma Capitale, secondo quanto è stato concordato in seno al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, sono state comunicate le prime disponibilità degli slot per gli under 55 anni riservate agli operatori del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale. Si inizierà giovedì presso l'Hub vaccinale del parcheggio Lunga Sosta di Fiumicino". Lo comunica l'Unità di Crisi Covud-19 della Regione Lazio, "Le modalità di invio e selezione spettano al Comando del Corpo in raccordo con i responsabili dell'Hub vaccinale e l'Unità di Crisi - spiega l'Unità di Crisi regionale -. Sempre giovedì inizieranno le vaccinazioni anche per la Polizia Locale del Comune di Fiumicino, territorio che ospita l'Hub vaccinale.

Tutte le altre Polizie Locali dei Comuni della provincia di Roma hanno ricevuto una comunicazione da parte del Prefetto per organizzare le rispettive somministrazioni". (ANSA).