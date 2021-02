Cinema:bando Lazio 'da parola a schermo', mille i progetti

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Sono circa 1000 i progetti presentati per la prima edizione dell'avviso pubblico "Dalla parola allo schermo" con la quale la Regione Lazio ha messo a disposizione 100 mila euro per premiare i migliori progetti di sceneggiatura.

"Una grande partecipazione che dimostra quanto questo avviso fosse uno strumento atteso nel settore", sottolinea la Regione.

I progetti saranno ora valutati da una commissione di esperti composta da Luciano Sovena, presidente della Fondazione Roma Lazio Film Commission, dal regista e sceneggiatore Mimmo Calopresti e presieduta da Cristina Crisari, dirigente regionale dell'Area Arti figurative, cinema e audiovisivo. Il bando, realizzato con il supporto della società regionale in house LAZIOcrea, è il frutto del lavoro svolto dalla Regione di concerto con le associazioni di categoria del settore.

"Continuiamo a sostenere tutto il settore cinematografico e audiovisivo del Lazio, dalla scrittura di progetti di sceneggiatura alla sala - commenta il governatore Nicola Zingaretti -. La grande partecipazione a questo avviso è un segnale forte e importante: un passo avanti fondamentale a sostegno della creatività e che punta anche a valorizzare le eccezionali bellezze del nostro territorio. Abbiamo voluto dare a ognuno la possibilità, infatti, di esprimersi su qualsiasi genere, dalla commedia alla fantascienza, purché il soggetto fosse ambientato, strettamente legato e radicato sul territorio laziale. Questa prima edizione è solo l'inizio di un nuovo percorso perché siamo pronti a finanziarne la seconda nel corso 2021 ". (ANSA).