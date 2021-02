++ Vaccini: Lazio, a marzo al via nelle carceri ++

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Nel Lazio a metà marzo inizierà la somministrazione del vaccino a detenuti e personale carcerario. Lunedì prossimo 22 febbraio invece al via la somministrazione al personale, docente e non docente, di scuole e università del Lazio. "Confidiamo di concludere la platea dei docenti in sei settimane", ovvero agli inizi di aprile, ha detto l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. Il tema è stato affrontato in un'audizione in consiglio regionale: "Verranno utilizzati hub importanti come la Nuvola all'Eur e la stazione Termini, ma in generale tutte le strutture - in totale 27 - sono attive", ha proseguito l'assessore.

