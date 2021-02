Vaccini: nel Lazio finora somministrate 288mila dosi

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Oggi andiamo verso quota 288 mila dosi somministrate nel Lazio e sono oltre 116 mila le persone che hanno ricevuto i richiami". E' quanto fa sapere l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato.

Quanto alla vaccinazione degli over 80, sono state "superate le prime 50 mila vaccinazioni: è record in Italia. Ad oggi hanno effettuato la prenotazione oltre 258 mila anziani (più 14 mila richieste domiciliari)". Sul sito salutelazio.it e' possibile trovare il contatore in tempo reale del numero delle prenotazioni effettuate per gli over 80. tutte le info e le faq sul sito salutelazio.it. (ANSA).