Covid: sindaca Comune "rosso", addolorati ma la superiamo

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "La situazione è molto delicata", ma "tutta la popolazione sta rispondendo con grande responsabilità", e alla fine "supereremo anche questa". Lo dice Annunziata Piccaro, la sindaca del Comune di Roccagorga in provincia di Latina, in un videomessaggio ai suoi concittadini.

Nel paese si sospetta che sia arrivata la variante inglese del Covid ma ancora si attendono gli ultimi esiti degli esami. In seguito ai contagi rilevati nell'ultimo periodo e alla "situazione di particolare criticità" la Regione Lazio ha deciso l'istituzione della zona rossa a partire da oggi.

"Avere i militari ai varchi del proprio paese non è usuale, non ci era mai capitata, ma ce la faremo e supereremo anche questa", dice Piccaro dai social del Comune. "La sensazione di incertezza, preoccupazione e dolore per la nostra comunità pervade tutti noi", continua. Quindi si mette a disposizione di tutti gli abitanti del Paese e ringrazia tutte le forze dell'ordine e le istituzioni "che stanno lavorando in sinergia".

