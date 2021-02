Covid: Lazio, superata quota 50mila vaccini a over 80 anni

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Superata la quota delle 50 mila vaccinazioni agli over 80 anni nel Lazio. La vaccinazione per i più anziani prosegue senza alcun intoppo. Il Lazio è la prima Regione italiana per la percentuale degli over 80 vaccinati". Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (ANSA).