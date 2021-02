Corruzione: falsi certificati invalidità, perquisizioni Nas

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Perquisizioni e l'applicazione di una misura interdittiva di sospensione dal pubblico servizio, per la durata di sei mesi, nei confronti di due dipendenti. E' l'attività svolta oggi dai carabinieri del Nas di Roma, coadiuvati dagli uomini del Comando provinciale, nell'ambito di un procedimento coordinato dalla Procura.

"I provvedimenti scaturiscono da un'attività info-investigativa condotta dal Nas - è detto in una nota - che ha consentito di individuare condotte delittuose (corruttive, falsità ideologiche e materiali, truffa aggravata ai danni dello Stato) da parte di funzionari e dipendenti operanti all'interno di un dipartimento di Medicina Legale di una Asl romana".

Le perquisizioni "eseguite presso 33 obiettivi di interesse investigativo, riconducono a una ipotizzata associazione per delinquere dedita all'ottenimento di invalidità civile e alla maggiorazione delle percentuali e al riconoscimento della Legge 104 del 1992 a favore di soggetti non aventi diritto, con la conseguente elargizione a loro favore dei previsti emolumenti e benefit statali, la cui quantificazione è in corso di accertamento". (ANSA).