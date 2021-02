Inzaghi, il rigore ha indirizzato la partita

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - "C'è rammarico perché potevamo ottenere di più. Stavamo dominando, quel rigore lo puoi dare vedendolo 10-12 volte, ma l'arbitro lo ha dato dopo 3 secondi e i ragazzi sono rimasti molto amareggiati. Non puoi indirizzare una partita con una decisione clamorosa come il rigore dopo 25 minuti". Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha commentato a Sky Sport la sconfitta contro l'Inter. "Sapevamo che l'Inter avrebbe potuto fare la partita che poi è stata, abbiamo fatto il doppio dei passaggi e sicuramente se poi perdi 3-1 c'è del rammarico - ha proseguito -. Ci siamo innervositi troppo dopo aver preso un rigore così, non dovevamo perdere la calma. Loro sono stati bravi a difendersi bassi, io ho cercato di mettere dentro un po' di fisicità. Perché ho tolto Leiva? L'ho visto un po' stanco. Comunque una volta riaperto il match on dovevamo prendere subito il gol del 3-1, e c'è rammarico".

