Conte, per Inter primo posto sia un punto di partenza

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - "Era un obiettivo arrivare alla vetta della classifica. Faccio i complimenti alla Lazio, la sua forza dimostra anche la nostra. Questo deve essere un punto di partenza per l'Inter, sappiamo che ora c'è il Milan e arrivarci davanti è molto meglio. Sarà una bella partita".

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte dopo il successo contro la Lazio. "Lukaku? Ha dato una grandissima risposta, come tutta la squadra - dice ancora Conte -. Anche Lautaro ha fatto una grandissima prestazione. Ma Perisic, Brozovic, i difensori. Difficile non parlare bene di qualcuno, dobbiamo continuare a lavorare così per rendere orgogliosi i tifosi". (ANSA).