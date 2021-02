Udinese: Gotti 'serve fare il salto di qualità'

(ANSA) - UDINE, 13 FEB - "Non so se abbiamo fatto il salto di qualità: ogni partita mette in discussione questo principio. Con la Roma sicuramente non sarà una gara facile, ha vinto contro tutte le avversarie della parte destra della classifica. Il livello con cui ci confronteremo domani potrà farci capire qualcosa in più". Così Luca Gotti, a Udinese Tv, alla vigilia della trasferta con i giallorossi. Il tecnico friulano si è detto soddisfatto del lavoro fatto in settimana dopo quattro risultati utili consecutivi. Circa l'avversario, è consapevole delle difficoltà che si troverà di fronte: "La Roma è una squadra composta da giocatori di qualità ed esperienza. Fonseca è riuscito a dare un'identità che a me piace molto. Da parte mia spero che l'Udinese sia nella direzione di un continuo miglioramento, diventi sempre più forte e a sua volta riesca a proporre in campo le proprie idee precise di gioco. L'anno scorso partimmo molto bene e fummo poi avvantaggiati dall'espulsione di Perotti che ci aiutò a conquistare i tre punti. Quest'anno nella gara di andata eravamo in grande emergenza ma abbiamo affrontato la Roma a viso aperto, con coraggio e fummo puniti oltre i nostri demeriti". Rispetto a possibili novità a centrocampo, per sostituire l'infortunato Pereyra, Gotti si è soffermato su Makengo: "È un ragazzo giovane che arriva da un altro campionato, il suo processo di adattamento richiede un po' di tempo. Nel suo caso questo tempo si è poi allungato per la perdita improvvisa del padre. Passato questo periodo di difficoltà, si è buttato a capofitto nel lavoro, migliora giorno per giorno. Sono sicuro che crescerà ancora, ma lo stesso posso dire per Ouwejan e Molina".

Ultime riflessioni su Nuytinck: con lui in campo l'Udinese ha messo a segno 17 punti in 7 gare, senza di lui, 7 in 14 partite.

"Il susseguirsi delle gare fa sì che si possa iniziare a porre delle riflessioni su questi numeri. È ovvio che non è l'unica variabile, ci sono anche altre concause, però oltre alle qualità di Bram è fuori discussione che è in grado di far giocare meglio i suoi compagni". (ANSA).