Lazio, Inzaghi: "La Champions è il nostro scudetto"

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Conosciamo l'Inter, sappiamo che dovremo fare una grandissima partita di corsa, aggressività e determinazione. Sfida scudetto? Il nostro grande obiettivo resta quello di rimanere in Champions. Il nostro scudetto sarebbe quello". Lo dice l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta di domani sera a San Siro contro l'Inter.

Una vittoria farebbe rientrare in corsa per il titolo anche i biancocelesti, reduci da sei vittorie consecutive in campionato: "Quella di domani è una partita importantissima per noi - ammette Inzaghi, in conferenza stampa - veniamo da un ottimo momento. L'Inter è favorita assieme alla Juventus per vincere il titolo. Poi, c'è il Milan, che sta facendo grandissime cose e ci siamo noi con altre squadre: siamo lì. I nerazzurri sono usciti dalle semifinali di Coppa Italia, quindi saranno ancora più arrabbiati, ma noi cercheremo di farci trovare pronti e venderemo cara la pelle". (ANSA).