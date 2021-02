Conte "la Lazio ha spessore, sfida stimolante"

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - "La Lazio è una realtà consolidata del campionato italiano con una struttura precisa e giocatori di grande qualità e spessore. E' una squadra reduce da tante vittorie consecutive. Ci aspetta un test bello. Dovremo prepararci al meglio perché sarà una gara difficile e allo stesso tempo stimolante". Sono le parole del tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della partita contro la Lazio. Una domanda riguarda il calo di Lukaku, un giocatore ormai indispensabile per la squadra nerazzurra.

"Noi dobbiamo capire - risponde - che nella vita si può sbagliare, ho sbagliato io e può sbagliare il calciatore o il dirigente. L'importante è capire che siamo modelli educativi.

Non posso pensare che Romelu stia pensando a qualcosa che non sia il calcio giocato. Sa che per noi è un giocatore importante, le ultime prestazioni sono state un po' opache ma contiamo su di lui". (ANSA).