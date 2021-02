Vaccini:Lazio,97%adesioni Astrazeneca,da 15/2 hub Auditorium

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Alta adesione al vaccino Astrazeneca nel Lazio nei primi due giorni di somministrazione: oltre il 97%. "I dubbi sul vaccino sono assolutamente infondati, necessario vaccinarsi per immunizzazione", dice l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. Lunedì partirà l'attività del centro vaccinale presso l'Auditorium - Parco della musica.

Oggi si va verso quota 270 mila dosi somministrate nel Lazio e sono 116 mila le persone che hanno ricevuto i richiami.

Proseguono regolarmente nel Lazio le vaccinazioni per gli over 80 anni. Ad oggi hanno effettuato la prenotazione oltre 250 mila anziani (piu' 11 mila richieste domiciliari). (ANSA).