Tredicenne giù da finestra scuola a Roma, ferito

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Un tredicenne è precipitato dalla finestra di una scuola al centro di Roma. E' accaduto durante l'orario scolastico. Il ragazzino, caduto da una finestra al secondo piano, è finito nel cortile. Soccorso, è stato trasportato in ospedale in codice rosso in ospedale. Non avrebbe riportato fratture. Sul posto la polizia. Da chiarire la dinamica dell'accaduto. (ANSA).