Maneskin, il 19 marzo il nuovo album Teatro d'ira

ROMA, 12 FEB - I Maneskin annunciano la pubblicazione del loro nuovo album "Teatro d'ira - Vol.I", in uscita il 19 marzo 2021, in preorder da oggi nel formato fisico vinile e cd. Dopo l'album di debutto "Il ballo della vita", doppio disco di platino, il gruppo presenta "Teatro d'ira - Vol.I", il primo volume di un nuovo progetto più ampio che si svilupperà nel corso dell'anno e che racconterà in tempo quasi reale gli sviluppi creativi della band insieme alle prossime importanti esperienze. Un percorso ambizioso e in continuo divenire, partito dai singoli "Vent'anni" (disco di platino) e dall'inedito "Zitti e buoni", che porteranno in gara al Festival di Sanremo.

Scritto interamente dai Maneskin, il nuovo album è stato registrato in presa diretta, rimandando alle atmosfere analogiche dei bootleg anni '70, con l'idea e la voglia di ricreare la dimensione live vissuta dal gruppo nel loro primo lungo tour di 70 date fra Italia e Europa.

"La nostra non è una rabbia nei confronti di qualcuno, ma un'ira che smuove, che crea le rivoluzioni - raccontano Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan - un'ira catartica rivolta alle oppressioni e agli oppressori, che porta a sfogarsi e a ribellarsi verso tutto ciò che ti fa sentire sbagliato e che, come risultato, porta a una rinascita e a un cambiamento.

Abbiamo voluto collocare questa forza molto potente in un contesto, quello del teatro, che nell'immaginario comune viene percepito come elegante e pacato. Ci piace questa antitesi: un contrasto che vive nel momento in cui il sipario si apre e, al posto di uno spettacolo o di un balletto, ci si ritrova catapultati in questa esplosione di energia.

Il teatro è una metafora a rappresentare l'arte, il luogo dove questo impulso potente genera qualcosa di artistico e positivo".

