Covid:controlli in centro e parchi,pronto piano weekend Roma

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Controlli nel centro della Capitale, nei parchi, nelle zone dei laghi e sul litorale. In 'campo' anche pattuglie a cavallo e in bicicletta su piste ciclabili e aree verdi. Pronto il piano-antiassembramento in vista del weekend in cui ricorre anche la festa di San Valentino.

Il Questore di Roma, Carmine Esposito, con apposita ordinanza ha pianificato le misure di sicurezza già "positivamente collaudate nello scorso fine settimana" viene sottolineato dalla Questura. Sotto la lente in particolare le aree del Tridente, con Piazza del Popolo e Pincio, ma anche via Cola di Rienzo, Via Ottaviano piazza Trilussa e piazza San Callisto.

Previsti transennamenti nelle aree di maggior afflusso per agevolare il passaggio ed evitare assembramenti, come a piazza del Popolo e al Pincio. Se necessario si procederà alla chiusura delle stazioni metro Spagna e Flaminio. Impegnati nei controlli polizia, carabinieri, polizia locale e protezione civile.

(ANSA).