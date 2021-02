Vaccini: il Lazio verso quota 265mila dosi somministrate

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Il Lazio va verso quota 265 mila dosi somministrate. Superato il 5% del totale della popolazione adulta. Sono 116 mila le persone che hanno ricevuto i richiami.

Proseguono regolarmente le vaccinazioni per gli over 80 anni. Ad oggi hanno ricevuto la somministrazione circa 40 mila over 80 (il 10% della popolazione target), hanno effettuato la prenotazione oltre 243 mila anziani (piu' 11 mila richieste domiciliari). (ANSA).