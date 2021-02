Roma:Campidoglio,acquisiamo immobili per nuove case popolari

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Realizzare nuove case popolari. E' l'obiettivo del Campidoglio che ha pubblicato un avviso per l'acquisizione di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica. "L'amministrazione Capitolina, grazie a una novità normativa, si rivolge direttamente ad enti e soggetti pubblici per reperire nuovi alloggi popolari".

"La casa è un diritto essenziale e lo scorrimento delle graduatorie dei nuclei familiari in attesa di un alloggio è un tema da affrontare con misure strutturali e di lungo periodo - dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi - L'amministrazione ha intenzione di dotare la città di nuovi immobili destinati all'emergenza abitativa per non lasciare nessuno indietro, soprattutto i cittadini più fragili".

"È una misura importante che Roma attendeva da tempo e che segna finalmente una discontinuità con il passato - spiega l'assessora al Patrimonio e alle Politiche Abitative Valentina Vivarelli - L'acquisizione di nuovi immobili avrà un impatto significativo per i cittadini in attesa di assegnazione di alloggi Erp velocizzando lo scorrimento delle graduatorie. Per questo, ci rivolgiamo direttamente ad enti e a soggetti pubblici attraverso una semplice manifestazione d'interesse". (ANSA).