In Hub Fiumicino oggi prime 500 dosi AstraZeneca

Nella prima giornata, presso il nuovo Centro Vaccini al parcheggio Lunga Sosta dell'aeroporto di Fiumicino, saranno somministrate - riferisce Croce Rossa - circa 500 dosi del vaccino Astra-Zeneca destinate agli operatori sanitari di età compresa tra 18 e 55 anni. IL primo a riceverla un oculista di 54 anni.

La struttura di circa 1.500 metri quadri interamente coperti e riscaldati, che sarà in grado di somministrare fino a 3mila dosi di vaccino giornaliere quando opererà 24 ore al giorno (con circa 100 operatori Croce Rossa impegnati a regime), è stata allestita utilizzando una parte degli oltre 22mila metri quadri di superficie messi a disposizione da Aeroporti di Roma presso il parcheggio Lunga Sosta del Leonardo da Vinci, dove dallo scorso settembre è attiva l'area Drive-in per i test Covid-19, anche questa gestita dalla CRI. Il centro vaccinale funzionerà seguendo le indicazioni che verranno stabilite dalle autorità sanitarie, con accesso esclusivamente su prenotazione.

"Sicuramente per la nostra Regione è una tappa importante - ha detto il presidente nazionale di Croce Rossa Avv. Francesco Rocca - questo centro, a regime, può somministrare fino a 2500/3000 dosi al giorno. Oggi cominciamo, con sette postazioni, per 500 persone alle quali viene somministrato il vaccino AstraZeneca. Testiamo quindi la capacità e la tempistica del Centro, in modo che, in base ai piani di arrivo dei vaccini, si possa andare a regime il prima possibile. Ci abbiamo messo l'anima, con i volontari, per realizzarlo con Adr, Regione, Spallanzani: un bel lavoro di squadra. A regime ogni postazione impiegherà almeno tre persone e quindi ogni giorno ci saranno non meno di 100 operatori". (ANSA).