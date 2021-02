Covid: nel Lazio RT sempre sotto 1, resta giallo

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Nel Lazio su oltre 12 mila tamponi (+492) e oltre 17 mila antigenici per un totale di oltre 30 mila test, si registrano 1.261 casi positivi (+234), 31 decessi (-20) e +2.930 i guariti. Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto il 4%. I casi a Roma citta' sono a quota 600. Il valore Rt in lieve crescita ma rimane sotto 1. Diminuiscono i focolai, i tassi di occupazione di posti letto in area medica e terapia intensiva e il tasso di incidenza. Il Lazio rimane in zona gialla ma occorre massima attenzione alle misure di prevenzione. (ANSA).