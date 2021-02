Covid: in hub Fiumicino il primo vaccinato è un oculista 54enne

E' stato un medico oculista di 54 anni, professore universitario a Tirana e libero professionista, ad aver ricevuto alle 7.40 la prima somministrazione del vaccino AstraZeneca nel nuovo Centro Vaccinale anti-covid presso il parcheggio Lunga sosta Adr dell' aeroporto di Fiumicino, attivo da questa mattina. Si chiama Marco Buglione: "Sono emozionato e spero che questa pandemia sia fermata presto", ha detto poco prima dell'inoculazione alle 7.40. Nell'Hub si concluderà la vaccinazione dei medici liberi professionisti e altri professionisti sanitari under 55 anni.

Sono qui per ricevere il vaccino AstraZeneca e spero funzioni benissimo - ha detto Buglione, qualche minuto prima dell'inoculazione, durante la quale ha fatto vedere il pollice in su in segno di soddisfazione e fiducia". "Mi sembra doveroso che sia somministrato, al di là di tutte le discussioni sui vaccini che ci sono state: un vaccino è sempre un vaccino, studiato da persone che hanno portato a dei risultati che non sono assolutamente da sottovalutare - ha aggiunto l'oculista -. Credo sia un vaccino di produzione di eccellenza. Gli inglesi, tra i popoli migliori al mondo, lo hanno studiato bene ad Oxford. Speriamo poi che tutti i vaccini funzionino bene e che questa storia orrenda finisca presto, per tutti".