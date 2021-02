Via libera al progetto funivia Roma, cantieri entro 2022

Sorvolare il traffico di Roma. L'ardua impresa è alla base della prima funivia che il Campidoglio guidato da Virginia Raggi intende realizzare nella zona nord della città: quattro chilometri e sette stazioni che portano da Casalotti a Battistini. L'idea, maturata nella scorsa campagna elettorale, pian piano sta prendendo corpo e ora la giunta ha dato il via libera progetto di fattibilità tecnico-economica. A quanto filtra, l'ipotesi è aprire i cantieri entro la fine del 2022.

Inizialmente il piano era di iniziare i lavoro entro il 2021, ma i passaggi burocratici non sono ancora finiti. Dopo l'ok in giunta, il prossimo step è una riunione tra tecnici di Comune e Mit nei prossimi giorni. Successivamente, per la progettazione definitiva (finanziata dallo Stato), la gara di aggiudicazione e la progettazione finale delle parti tecnologiche (in carico all'appaltatore) gli addetti ai lavori stimano ancora 18 mesi.

L'opera ha sempre destato ironie e polemiche in città e non smette di farlo. "Nel 2017 la sindaca Raggi annunciava che la funivia Casalotti-Battistini sarebbe stata pronta per il 2021. Oggi, dopo quattro anni, ci dice che è stato approvato il progetto di fattibilità. Basta prese in giro", tuonano da Fratelli d'Italia. Mentre il candidato a sindaco Tobia Zevi bolla "l'annuncio di un semplice progetto di fattibilità" come mera "propaganda, dopo quattro anni e mezzo di governo della città".

Ma il Campidoglio a 5 stelle tira dritto e continua a lavorare anche ad una seconda funivia: quella che dovrebbe collegare la stazione della metropolitana Eur Magliana a Villa Bonelli.

"Facciamo un altro passo avanti per realizzare un'opera importante per la città - dice la sindaca Virginia Raggi -. E' un sistema di trasporto utile e moderno già sperimentato in tante altre metropoli. Sarà una piccola rivoluzione per la mobilità di tutta la zona".