Roma: ok a progetto fattibilità funivia Battistini-Casalotti

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Via libera della giunta capitolina al progetto di fattibilità tecnico-economica della funivia Battistini-Casalotti. "L'opera - annuncia il Campidoglio - sarà realizzata come da programma e consentirà un collegamento diretto tra i quartieri della periferia nord-ovest e il capolinea della metro A".

Il tracciato di quasi 4 chilometri prevede 7 stazioni: i terminal di Battistini e Casalotti e cinque fermate intermedie ad Acquafredda, Montespaccato, Torrevecchia, Campus e Collina delle Muse/Gra. "Facciamo un altro passo avanti per realizzare un'opera importante per la città. E' un sistema di trasporto utile e moderno già sperimentato in tante altre metropoli: grazie alla funivia chi vive o lavora nell'area di Casalotti e nei quartieri vicini potrà raggiungere in pochi minuti il capolinea della metro A di Battistini. Sarà una piccola rivoluzione per la mobilità di tutta la zona", dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

"La funivia Battistini-Casalotti è uno dei punti fermi del nostro Piano urbano della mobilità sostenibile. Un progetto nato dai cittadini per il quale abbiamo già ottenuto fondi dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, proprio perché si tratta di una soluzione strategica per il sistema di trasporto urbano, uno strumento privilegiato per ricucire i collegamenti tra la periferia nord-ovest e la rete su ferro", aggiunge il vicesindaco con delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese. (ANSA).