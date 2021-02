Covid: Lazio, superata quota 30mila vaccinati over 80

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "E' stata superata la quota di 30 mila over 80 che hanno ricevuto il vaccino anti Covid nel Lazio.

Siamo la prima Regione italiana per copertura vaccinale agli anziani. Le operazioni di somministrazione si stanno svolgendo regolarmente e abbiamo un tasso di confermata presenza superiore al 98%. Al momento la panchina è stata utilizzata per completare il 2% dei 'no show'. Il metodo israeliano funziona. Ad oggi sono oltre 236 mila le prenotazioni degli over 80 e di queste l'86% eseguite con modalità online e il 14% con modalità telefonica.

Con le dosi a disposizione dovremmo concludere nel mese di aprile le somministrazioni per gli over 80 e subito dopo partiremo con le persone estremamente vulnerabili e la fascia over 70 anni".

Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato intervenendo a Radio24. (ANSA).