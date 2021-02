Roma:Raggi,10 mln per strade, fogne e luci in periferia

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "A Roma ci sono molte aree abitate nate tantissimi anni fa in modo abusivo, in zone di periferia.

Per decenni sono state lasciate senza strade, impianti fognari o di illuminazione. Alcune di esse ne sono ancora sprovviste. Per questo abbiamo approvato un atto di Giunta che consente di avviare opere pubbliche per 10 milioni di euro nei quartieri ex abusivi. Migliaia di cittadini delle periferie potranno avere finalmente strade, fogne, luci". Lo annuncia su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Dopo un lavoro lungo e faticoso siamo riusciti a sbloccare i fondi per eseguire tutti questi lavori a carico delle Associazioni consortili di recupero urbano nate circa quarant'anni fa: i consorzi gestiscono, per conto del Comune di Roma, i proventi dei condoni relativi ai loro territori per procedere alla riqualificazione delle aree ex abusive. Ora dovranno adeguare la loro attività alle nuove norme sugli appalti pubblici e, in attesa del nuovo regolamento, si prevede una fase transitoria che garantisca l'attuazione di tutte le opere pubbliche già approvate o prossime all'approvazione.

Potremo così avviare cantieri in ogni periferia, perché non si può pensare che una Capitale come Roma lasci indietro pezzi di città, privi dei servizi essenziali. Si sblocca un'altra situazione che si trascina da decenni, particolarmente complessa ma fondamentale per i residenti nelle aree ex abusive", aggiunge. La sindaca ringrazia l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori e il suo dipartimento. (ANSA).