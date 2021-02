All'Accademia di san Luca riapre la mostra su Raffaello

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Riapre, all'Accademia Nazionale di San Luca, la mostra dedicata a Raffaello, con 55 opere, in parte provenienti dalla collezione dell'accademia in parte da prestiti, che raccontano il ruolo svolto da questa prestigiosa istituzione nella costruzione, nella custodia e nella diffusione del mito che accompagnò il genio urbinate tra il Cinquecento ed il Novecento.

Intitolata "Raffaello. L'Accademia di San Luca e il mito dell'Urbinate", l'esposizione - curata da Francesco Moschini, Valeria Rotili e Stefania Ventra - rimarrà aperta fino al 5 marzo 2021.

Il percorso, rivisto alla luce delle norme anticovid, si articola in 4 sezioni: si parte con una sala dedicata alla pala raffigurante San Luca che dipinge la Vergine, tradizionalmente attribuita a Raffaello e assunta come immagine-simbolo dell'Accademia, qui esposta per la prima volta insieme alla copia eseguita da Antiveduto Gramatica nel 1623, attualmente conservata sull'altare principale della chiesa dei Santi Luca e Martina. Il percorso prosegue con una sala allestita con disegni e incisioni legati alla didattica e ai concorsi accademici tra Seicento e Ottocento oltre ad una selezione di oggetti che testimoniano altre forme di promozione del mito di Raffaello. La terza sezione è costruita attorno alla copia della Galatea di Raffaello realizzata da Pietro da Cortona nel 1624 e confluita nelle raccolte accademiche nel XIX secolo e racconta la centralità delle opere legate al nome dell'Urbinate nella storia degli allestimenti, nonché la fortuna del Putto reggifestone attribuito a Raffaello come oggetto di copia da parte di pittori dilettanti e professionisti.

La quarta offre una galleria di opere dei grandi maestri dell'Accademia per mettere in evidenza come l'esempio del grande pittore fu assimilato e rielaborato.

La prenotazione è obbligatoria, con turni di ingresso di massimo 8 persone. Per prenotarsi inviare una mail a mostraraffaello@accademiasanluca.it. indicano nome e contatto telefonico. (ANSA).