Vaccini: Angela 100 anni, simbolo over 80 Lazio

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - La signora Angela 100 anni è il simbolo della giornata di avvio della vaccinazione per gli over 80 nel Lazio. E' nata nel 1921 ed è stata vaccinata nel presidio di Palestrina in provincia di Roma. E' un'ex insegnante e stamani ha ringraziato gli operatori invitandoli ad andare avanti (ANSA).