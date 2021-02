Covid:ieri boom incassi in ristoranti Roma, "7 milioni"

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Un sabato da record per i ristoratori romani. A fornire i dati finali della giornata di ieri è Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. "In questo fine settimana la ristorazione romana ha raggiunto un risultato al di sopra di ogni previsione. In particolare, per quanto riguarda la giornata di sabato, dove i dati elaborati dall'Osservatorio della Fiepet-Confesercenti nella tarda serata di ieri - insieme al lavoro svolto dai nostri delegati - hanno registrato incassi pari a 7 milioni di euro", spiega.

"Il dato è decisamente incoraggiante e con le dovute cautele sulle prossime riaperture serali, fino alle 22 semmai solo con il servizio al tavolo, la ristorazione potrà rappresentare un volano per la ripartenza economica della Capitale. Chiederemo un incontro con il Prefetto Piantedosi al fine di migliorare il coordinamento tra gli esercenti e le Forze dell'Ordine" , ai fini di "un rapporto collaborativo onde evitare assembramenti".

