Vaccino:Lazio,225mila dosi somministrate, 100mila richiami

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - "Vaccini anti Covid: oggi superata la quota delle 225 mila dosi somministrate nel Lazio (sono gia' oltre 17 mila quelle per gli over 80 anni) e andiamo verso le 100 mila persone che hanno ricevuto i richiami". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.Su fronte delle vaccinazioni degli over 80 che inizieranno lunedì è stata "superata la quota delle 204 mila prenotazioni, nel Lazio oltre la meta' degli over 80 ha gia' la sua prenotazione della prima e della seconda dose del vaccino anti Covid. Chi fara' il vaccino lunedi' 8 febbraio ha gia' ricevuto un sms 72 ore prima come promemoria". (ANSA).