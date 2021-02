6 Nazioni: Italia 28/a sconfitta, 10-50 con Francia

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - 28/a sconfitta consecutiva per l'Italia del rugby nel 6 Nazioni. Oggi la Francia ha battuto gli azzurri per 50-10 nel match inaugurale del torneo 2021. L'Italia non vince una partita in questa competizione dal 28 febbraio 2015 (19-22 a Edimburgo contro la Scozia). (ANSA).