Roma: Dzeko torna fra i convocati di Fonseca

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Edin Dzeko torna tra i convocati della Roma. Dopo le partite saltate contro Spezia e Verona, per problemi fisici ma soprattutto per la lite con l'allenatore Paulo Fonseca, l'attaccante bosniaco è stato inserito nella lista dei giocatori che, questo pomeriggio, volerà a Torino per il match di domani contro la Juventus. Dzeko convocato, ma in panchina: il tecnico portoghese, infatti, proporrà nuovamente Borja Mayoral, consegnando la fascia da capitano a Cristante, vista l'assenza per squalifica di Lorenzo Pellegrini. Assenti, invece, i due nuovi acquisti, El Shaarawy e Reynolds: entrambi resteranno a Trigoria per migliorare la condizione atletica.

