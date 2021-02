Covid: settore gioielli tiene, "regali durante pandemia"

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - "Il nostro settore ha tenuto nel 2020, molto più di quanto pensavamo. Durante il lockdown avevamo previsioni drammatiche e invece da maggio in poi c'è stata una ripresa e il calo delle vendite a livello nazionale si è attestato solo al 35%. Ovviamente la situazione è a macchia di leopardo. In un momento così difficile, il gusto per il bello e per il ben fatto ha prevalso, gli italiani hanno voluto fare regali preziosi per suggellare un momento, o - vedendo solo nubi all'orizzonte - si sono concessi un desiderio che avevano nel cassetto. Abbiamo letto questo dietro gli acquisti dello scorso anno". Lo spiega all'ANSA il direttore di Federpreziosi Steven Tranquilli, che ha buone speranze per un "San Valentino d'oro. I segnali di questi giorni fanno ben sperare". (ANSA).