Roma:il 24/2 consiglio su poteri aperto a tutti parlamentari

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Prosegue la 'battaglia' per ottenere maggiori poteri per la Capitale. Dopo che l'audizione dei rappresentanti del Campidoglio in commissione parlamentare Affari Costituzionali è sfumata a causa del veto di Forza Italia, il presidente dell'Aula Marcello De Vito annuncia: "Sottoscrivendo una richiesta delle opposizioni e a seguito di un confronto con i capigruppo capitolini, convocherò per il prossimo 24 febbraio un Consiglio straordinario sullo Status di Roma Capitale, aperto alla partecipazione di tutti gli esponenti parlamentari che vorranno intervenire - compresi i componenti dell'Osservatorio parlamentare costituitosi spontaneamente".

"Anche il presidente Mattarella, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale, ha auspicato un 'sostegno nazionale' per fare in modo che la nostra città possa svolgere al meglio le funzioni di Capitale d'Italia - prosegue De Vito -.

E in forza dell'invito del nostro Capo di Stato, rinnovo la richiesta di audizione di sindaco e di capigruppo capitolini presso la Commissione Affari costituzionali della Camera che, nonostante il consenso del presidente Brescia e delle forze politiche, non ha potuto svolgersi in data 3 febbraio scorso" ha proseguito De Vito. "In previsione di un lavoro importante che riguarda il futuro della nostra città, auspico che nessuno voglia impedire l'avvio di un percorso costruttivo e in sinergia fra quanti si stanno impegnando a sostenere Roma perché possa svolgere nel migliore dei modi possibili il ruolo di Capitale che le spetta", ha concluso. (ANSA).