Vaccini: over80 Lazio,prenotazioni legate a dosi disponibili

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - E' stata superata oggi nel Lazio la quota delle 207 mila dosi somministrate (sono gia' circa 15 mila quelle per gli over 80 anni) e superate le 83 mila le persone che gia' hanno ricevuto i richiami. Inoltre sempre oggi si è arrivati a oltre 160 mila prenotazioni per gli over 80, più di 1 su 3 ha la sua prenotazione della prima e della seconda dose del vaccino anti covid.

La somministrazione dei vaccini avrà inizio l'8 febbraio. La disponibilita' delle prenotazioni e' collegata alla disponibilita' dei vaccini assicurando e garantendo la seconda dose. Nel caso ci fossero piu' vaccini a disposizione in automatico ci sara' la possibilita' di anticipare le prenotazioni. (ANSA).