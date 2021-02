Cc ucciso: Hjorth, in colluttazione disse 'carabinieri'

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - "Avvicinandosi non hanno detto nulla.

Mentre stavo scappando Varriale mi ha detto fermati e prendendomi dalla spalla mi ha fatto cadere, è cascato anche lui. Cadendo a terra mi ha detto la parola 'carabinieri'". Lo ha detto Gabriele Natale Hjorth sentito nel processo che lo vede accusato, assieme a Finnegan Lee Elder, dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello rega avvenuto a Roma il 26 luglio del 2019.

Rispondendo alle domande del pm, davanti alla Corte d'Assise, l'imputato ha aggiunto: "non ho visto nessun distintivo. Io ho sempre pensato che i carabiniere fossero come la polizia - spiega il giovane americano - ma non mi sembrava possibile che quelle due persone fossero carabinieri perché erano vestite normalmente. Non hanno tirato fuori nulla dalle loro tasche.

Alle 3 di notte uno che ti salta addosso e dice 'carabinieri' non mi sembrava possibile. Non ho visto armi in mano, erano a mani libere".

In riferimento alla colluttazione tra Elder e Cerciello, Natale ha detto di avere visto "il vicebrigadiere andargli addosso. Non ho visto sangue, ho solo sentito rumori di colluttazione. Non ho sentito urla, il tutto è durato pochi secondi, poi ho visto che Cerciello seduto per terra al centro della strada". (ANSA).