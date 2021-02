A Palazzo Merulana forme e segni di Roberta Meldini

(di Luciano Fioramonti) (ANSA) - ROMA, 03 FEB - Novità negli orari e nei giorni di apertura con la voglia di continuare a mettere in campo iniziative ''per offrire alla città di Roma un punto di riferimento culturale e artistico in evoluzione''. Palazzo Merulana, la sede espositiva della Fondazione Elena e Claudio Cerasi gestita da CoopCulture, riapre le porte al pubblico affiancando ai capolavori della collezione permenante la mostra dedicata alla scultrice e disegnatrice Roberta Meldini, protagonista della scena della seconda meta del Novecento. La retrospettiva, fino al 5 marzo, presenta più di 50 opere - 16 tra sculture in bronzo, cemento e terracotta e 36 tra dipinti, incisioni e disegni - documentando l' attività dell' artista tra i primi anni Settanta alla fine degli anni Novanta. ''Plastica linearità e sinuosa tridimensionalità", a cura di Brigida Mascitti, illustra tre tematiche predilette dalla scultrice: le donne raccontate da figure monolitiche sinuose isolate; i ritratti di persone vicine all' artista o personaggi sconosciuti, appartenenti ceti sociali più disparati;gli animali, soggetto "umanizzato e tipizzato", molto caro all' autrice. Roberta Meldini (Rimini 1930-Roma 2011) seguì nel suo lungo percorso artistico cominciato negli anni Cinquanta il filo dell' 'elogio alla vita' cercando nelle varie forme espressive ''un segno originale e distinto''. Le sue opere, spiega la curatrice, ''mostrano tutte la medesima ieraticità plastica, la forza espressiva del gesto, del pensiero, del sentimento, la sinuosità viva della carne; sono figure sorprendentemente umane e vitali, memori della grande tradizione della scultura classica e novecentesca ma sempre reinterpretate alla luce di una personalissima cifra stilistica che le rende uniche nel loro genere e senza tempo". Nelle sue forme emergono ''le tracce dell'arcaico e dell'antico, del Quattrocento e del Rinascimento, dell'innovazione di Auguste Rodin e dell'espressionismo di Medardo Rosso''. Palazzo Merulana è aperto dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 19. Gli accessi alle sale espositive saranno limitati a 40 persone per fascia oraria.

La prenotazione è consigliata ma non obbligatoria. (ANSA).