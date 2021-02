Vaccini: Zingaretti, un over 80 su 4 prenotato nel Lazio

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Vaccino per over 80 anni. Superati i 100.000 appuntamenti gia' fissati in meno di 24 ore. Nel Lazio prenotato un anziano su 4. Grazie a chi sta lavorando, ai cittadini per la pazienza e la collaborazione. Uniti vinceremo questa sfida". Cosi' su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

"Superate le 120 mila prenotazioni in un giorno. Nel Lazio 1 over 80 su 4 ha la sua prenotazione della prima e della seconda dose del vaccino anti Covid". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Sono gia' piu' di mille le prenotazioni per il vaccino a domicilio effettuate da persone non autosufficienti - aggiunge -. Nessuno rimarra' senza la sua prenotazione. Il servizio rimarra' attivo nelle prossime settimane e la somministrazione dei vaccini avrà inizio l'8 febbraio. Ad oggi sono quasi completamente esauriti gli slot a disposizione per il mese di febbraio, mentre sono disponibili le prenotazioni per marzo. La disponibilita' delle prenotazioni e' collegata alla disponibilita' dei vaccini assicurando e garantendo la seconda dose. Nel caso ci fossero piu' vaccini a disposizione in automatico ci sara' la possibilita' di anticipare le prenotazioni".

"Vaccini anti Covid: oggi superata la quota delle 200 mila dosi somministrate nel Lazio (sono gia' quasi 14 mila quelle per gli over 80 anni) e andiamo verso le 80 mila le persone che gia' hanno ricevuto i richiami". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.