Roma: El Shaarawy 'Voglio guadagnarmi l'Europeo'

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Abbiamo l'obiettivo della Champions e vorrei cominciare come ho fatto nel 2016, per guadagnarmi un posto all'Europeo". Stephan El Shaarawy è tornato alla Roma con le idee chiare. "Sono contento di ritrovare questa società. C'è stata un'accoglienza molto positiva, è come se non me ne fossi mai andato - ha detto il giocatore -. Mi ha fatto piacere ricevere affetto e fiducia dal presidente e da Tiago Pinto e soprattutto dal mister". Per rivederlo subito protagonista, però, servirà del tempo: "E' vero sono stato fermo qualche mese, ma ho lavorato molto da solo e ora abbiamo stilato un programma personalizzato. Servirà del tempo per recuperare la condizione".

Infine una battuta sulla vicinanza della nuova proprietà: "Credo conti tanto per tutta la squadra e per tutto l'ambiente sentire il presidente vicino. Dà una spinta maggiore. Ora sta ai giocatori trovare la responsabilità di fare il proprio lavoro".

