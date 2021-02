Roma: Dzeko torna in gruppo, prove di pace con Fonseca

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Il primo allenamento della settimana inizia con il ritorno in gruppo di Edin Dzeko. Negli ultimi dieci giorni il bosniaco era rimasto fuori ufficialmente per un problema al flessore, ma in realtà alla base c'era il forte contrasto avuto con Paulo Fonseca subito dopo l'eliminazione in Coppa Italia. Insomma, prove di disgelo a Trigoria tra i due con Dzeko che potrebbe essere convocato sabato contro la Juventus e nelle prossime ore continuerà l'operazione di mediazione di Tiago Pinto. (ANSA).