Musei: Melandri, perché non riaprire anche nel weekend?

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Siamo davvero felici di poter riaprire oggi il MAXXI e offrire ai visitatori un biglietto speciale scontato per visitare le sue mostre. Un momento molto atteso da noi e, ne sono certa, anche dal pubblico. La pandemia ha colpito duramente le persone, le famiglie, i giovani, sia economicamente che psicologicamente, ed è nostro dovere sostenere la domanda di cultura offrendo a tutti la possibilità di rigenerare la mente e lo spirito con l'arte, la bellezza, la creatività". Lo dice la presidente del Museo nazionale dell'arte e dell'architettura del XXI secolo Giovanna Melandri, che rilancia: "Ma in questo momento i giorni di apertura dei musei coincidono con quelli lavorativi e di studio. Perché dunque non riaprire i musei anche nei weekend? Tenerli aperti il sabato e la domenica contribuirebbe anche a creare una socialità responsabile e regolata, alternativa all'assembramento nelle strade". I primi visitatori oggi, raccontano dal museo, sono stati soprattutto giovani e studenti. Ad aspettarli anche la sorpresa della card myMAXXI, l'abbonamento che consente l'ingresso gratuito al museo per un anno e altri vantaggi. Nelle prime settimane di apertura, inoltre, il museo offre un biglietto speciale scontato per tutti a 5 Euro. E' possibile prenotare su maxxi.vivaticket.it. (ANSA).