Covid:Adr,solo 0,13% passeggeri positivi Covid Tested Usa

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Finora, la sperimentazione sui voli Covid Tested verso gli Stati Uniti, lanciata da Aeroporti di Roma allo scalo di Fiumicino dall'8 dicembre scorso, ha mostrato che solo 5 passeggeri su un totale complessivo di 3.824 sono risultati positivi al Covid, con un tasso di positività di appena lo 0,13%. Sono stati ottenuti "ottimi risultati" in termini diminimizzazione del rischio (la percentuale di positivi confermati è stata dello 0,13%, mentre la percentuale di falsi positivi dopo il testo rapido antigenico è stata dello 0,31%), efficacia operativa (tutti i controlli effettuati in meno di 2 ore, senza alcun impatto sull'operatività dell'aeroporto) e soddisfazione dei passeggeri (oltre il 90% dei passeggeri consiglierebbe di viaggiare con voli Covid tested). I dati sono stati illustrati dall'Ad di ADR, Marco Troncone, questa mattina nella "Tavola Rotonda" online "Voli collaudati Covid - la Via da seguire", a cui hanno partecipato il Direttore Generale Enac, Alessio Quaranta, il Direttore Generale Aci Europe Olivier Janovec ed il Direttore, Commissione Europea Dg Move, Filip Cornelis. Per Adr, dunque, questi risultati "confermano l'efficacia sanitaria del protocollo di viaggio che consente - attraverso un controllo preventivo sul 100% dei passeggeri - una radicale riduzione del rischio di importazione di contagio, in particolare in relazione all'alternativa della misura di isolamento fiduciario basato sulla singola responsabilità degli individui". Inoltre, assicura la "piena idoneità a sostenere, nella necessaria massima sicurezza, un'auspicata fase di progressiva ripresa del traffico aereo e della connettività internazionale del Paese". Proprio in virtù dei risultati ottenuti, Aeroporti di Roma propone di "implementare soluzioni operative di testing integrate nei processi aeroportuali; una proroga del periodo di sperimentazione oltre la prossima scadenza del 15 febbraio; estensione ad altre direttrici intercontinentali strategiche per il Paese (negli Usa: Los Angeles, Washington DC, Boston, Miami e Dallas; al di fuori degli Usa: Giappone (Tokyo), Brasile (San Paolo), Argentina (Buenos Aires), Emirati Arabi Uniti, Canada, Cina, Corea del Sud, Hong Kong e Taiwan). (ANSA).